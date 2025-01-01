Auf Streife
Folge 25: Nelly, wo bist du?
44 Min.Ab 12
Ermittlungen wegen eines Banküberfalls: Hauptverdächtiger ist der Kopf einer Rockerbande. Zeitgleich wird eine Frau vermisst. - Eine Frau sorgt sich um ihren Sohn: Er hat Verletzungen und behauptet, die Treppe heruntergefallen zu sein. - Im Vorgarten eines Hauses rastet eine Ehefrau komplett aus: Mit Lippenstift beschmiert sie die Fenster und wütet durch den Garten! - Ein Mann im Latexanzug liegt verletzt in einer Mülltonne. Über ihm steht ein Fenster im 1.Stock offen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1