Auf Streife
Folge 42: Hochschwanger
45 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Ein werdender Papa ist außer sich: Seine hochschwangere Freundin wollte mit dem Taxi in die Klinik und ist nun verschwunden! - Einem Hund ist ein Hilferuf ans Halsband geheftet worden. Die Schwester des Frauchens ist in großer Sorge. - Nach einem Autounfall reagiert ein 17-Jähriger panisch und haut eine Krankenschwester um, die erste Hilfe leisten wollte. - Schüsse im Wohngebiet. Dabei wurde eine Tänzerin getroffen!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1