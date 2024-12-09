Auf Streife
Folge 81: Drama Süss-Sauer
44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Eine Frau ruft auf der Wache an und beharrt auf eine Essensbestellung. Der Polizist realisiert schnell, dass es sich um einen möglichen Notruf handelt. - Die Polizei wird wegen Einbruchs zu einem Haus gerufen. Vor Ort läuft die Bewohnerin bereits suchend auf der Straße umher, denn sie kann ihren Wagen nicht finden. - Schmuckbehangen betritt eine Frau die Wache. Sie ist sich sicher, dass ihre Nachbarin eine Trickbetrügerin ist und sich auf ihre Kosten eine Luxusuhr gegönnt hat!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1