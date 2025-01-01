Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mordversuch aus Eifersucht

SAT.1Staffel 12Folge 92
Mordversuch aus Eifersucht

Mordversuch aus EifersuchtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 92: Mordversuch aus Eifersucht

45 Min.Ab 12

Bei einem Ausflug mit der Ehefrau stürzt ein Mann die Treppe herunter und verletzt sich. Auffällig ist der Fußabdruck an seiner Wade. - Beim Gassigehen mit ihrem Meerschweinchen wird eine Frau aufgegriffen. Trotz der skurrilen Situation wirkt sie bei Sinnen, nur an ihren Namen kann sie sich nicht erinnern. - Zwei Podcasterinnen übernachten für eine "Werwolfsmörder"-Episode in einem Horrorwald. Am Morgen ist ein Zelt zerrissen und blutverschmiert und eine der Frauen fehlt!

Auf Streife
SAT.1
