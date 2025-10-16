Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ehefrau nach Einbruch vermisst

SAT.1Staffel 13Folge 63vom 16.10.2025
Ehefrau nach Einbruch vermisst

Auf Streife

Folge 63: Ehefrau nach Einbruch vermisst

45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Ehefrau nach Einbruch vermisst: Die Suche nach einer vermissten Frau hält die Wache Köln-Mülheim in Atem. Die Ehefrau wurde aus dem eigenen Haus verschleppt und Blutspuren lassen auf ein Verbrechen schließen. Die Beamten bemerken, dass sie sich in einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel befinden. - Ein jugendlicher Raser steht unter Verdacht, an einem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Das "Corpus delicti" ist ein Golden-Man-Kostüm. Will ihm jemand ein Verbrechen anhängen?

