Auf Streife
Folge 154: Karate Anne-Lise
45 Min.Ab 12
Ein 37-jähriger Marketing-Mitarbeiter wird von seinen Kollegen ohnmächtig vor seinem Auto vorgefunden. Angeblich haben ihn drei Rocker brutal überfallen. - Ein wütendes Pärchen randaliert vor dem Haus eines Schönheitschirurgen. Grund für die Randale ist eine schief gelaufene Brust-OP bei der Frau. - Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie ankommen, müssen sie zunächst eine Rangelei zwischen den beiden Autofahrern schlichten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1