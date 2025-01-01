Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rache ohne Reue

SAT.1Staffel 2Folge 72
Folge 72: Rache ohne Reue

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Autounfall mit Fahrerflucht gerufen. Die schwer verletzte Passantin kann ihnen mitteilen, dass ihr eigener Ehemann sie überfahren wollte. Als die Beamten den Mann aufsuchen, ist er nur wenig entsetzt darüber, was seiner Frau passiert ist, streitet jedoch ihre Anschuldigungen ab. Sagt er die Wahrheit? Danach wird ein Student von dem Türsteher einer Tabledance-Bar ins Gesicht geschlagen, weil er seine Rechnung über 230 Euro nicht zahlen will.

