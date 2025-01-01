Auf Streife
Folge 101: Nieder mit dem Terror-Chef
45 Min.Ab 12
Der Chef einer Webeagentur wird mit einem Briefdolch angegriffen, nachdem er seinen Mitarbeitern monatelang das Leben zur Hölle gemacht hat. Welcher seiner Mitarbeiter ist der Täter? Ein junges Mädchen wird vom Erzfeind ihres Bruders hereingelegt und löst damit eine Prügelei zwischen den Rivalen aus. Können die Beamten schlichten? Und: Eine Frau meldet der Polizei, dass ihre neuen Sommerreifen aus ihrer Garage gestohlen wurden. Können die Beamten den Dieb fassen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1