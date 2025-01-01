Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Rot oder grün, das ist hier die Frage

SAT.1Staffel 4Folge 101
Rot oder grün, das ist hier die Frage

Rot oder grün, das ist hier die FrageJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 101: Rot oder grün, das ist hier die Frage

45 Min.Ab 12

Eine Neunjährige wird Opfer eines Verkehrsunfalls. Sind die angeblich sprunghaften Ampeln der Grund dafür? - Bei einer 42-jährige Frau und ihrem 43-jährigen Ehemann fliegen die Fetzen. Letztendlich muss die Tochter einschreiten und stellt den Streithähnen ein Ultimatum. - Ein vater kommt von der Arbeit nach Hause und fällt aus allen Wolken: Im Kinderzimmer seines Sohnes sitzt eine angebliche Jugendamts-Mitarbeiterin und kontrolliert den halbnackten Jungen auf blaue Flecken!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen