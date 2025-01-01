Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 165
46 Min.Ab 12

Zwischen einer Fahrkarten-Kontrolleurin und einer mutmaßlichen Schwarzfahrerin fliegen die Fäuste, obwohl sie ein gültiges Ticket hatte. - Bewusstlos und blutüberströmt wird ein Angler am Seeufer entdeckt. Seine Beute und sein Portemonnaie sind ihm entwendet worden. - Ein Verkäufer erwischt eine 46-Jährige in flagranti beim Diebstahl. Beim Durchsuchen der Tasche finden die Beamten jedoch kein Diebesgut. Wo hat sie die Sachen versteckt?

