Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mann will seine Tochter sehen

SAT.1Staffel 4Folge 176vom 27.03.2020
Mann will seine Tochter sehen

Mann will seine Tochter sehenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 176: Mann will seine Tochter sehen

46 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 12

Vor einer Grundschule beobachtet ein Mann auffällig die Schüler. Ein Vater sieht rot und stürzt sich auf den mutmaßlichen Pädophilen. - Eine 72-Jährige irrt panisch in einem Krankenhaus umher und sucht ihren Sohn, der angeblich in einen Unfall verwickelt wurde. Zuvor wurde sie von dem vermeintlichen Arzt angerufen und um eine horrende Zahlung für die Not-OP gebeten. - Auf einem Reiterhof bringt eine Unbekannt eine Reiterin zu Fall und verschwindet dann samt Pony vom Hof.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen