Auf Streife

Rache ist blutig

SAT.1Staffel 4Folge 5
Rache ist blutig

Auf Streife

Folge 5: Rache ist blutig

45 Min.Ab 12

Ein Mann verübt Selbstjustiz, weil er bestohlen wurde und verprügelt den Täter. - Sechs junge Frauen sind auf einen dubiosen Misswahlen-Veranstalter hereingefallen, der sich nun auf dem Klo eingesperrt hat. Werden die Beamten den Mann zur Rede stellen können? - Eine Frau glaubt, dass ihr Enkel Hanf im Garten angebaut hat und zerstört die Pflanzen. Hatte die Frau tatsächlich den richtigen Riecher? - Und: Eine Frau beschmeißt eine Achtährige mit Steinen. Was steckt dahinter?

