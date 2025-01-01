Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nur die Liebe quält

SAT.1Staffel 4Folge 86
Nur die Liebe quält

Nur die Liebe quältJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 86: Nur die Liebe quält

45 Min.Ab 12

Eine Lehrerin vermutet, dass ihre 15-jährige Schülerin zu Hause misshandelt wird. Die Mutter erzählt, dass ihre Tochter vom Vater entführt wurde. Ein Facebook-Beitrag zeigt die Geschichte in einem völlig anderen Licht. - "Schwitzen ist gesund!" - Damit rechtfertigt ein 36-Jähriger seinen andauernden Saunabesuch. Ihrer Sorgfaltspflicht nachkommend alarmiert eine 28-jährige Bademeisterin die Polizei. Doch Gesundheitswahn war nicht der wahre Grund für den Schwitz-Marathon ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen