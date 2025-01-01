Auf Streife
Folge 91: Tochter außer Rand und Band
46 Min.Ab 12
Eine 15-Jährige dreht völlig durch, als ihre Mutter ihr die Musik abdreht. - Eine 54-Jährige schlägt einen 48-jährigen Sexualstraftäter in die Flucht. Doch er kommt nicht weit... - Ein 21-Jähriger beharrt auf eine angemessene Beerdigung für seinen toten Hasen. Als das Bestattungsinstitut sich weigert, verschanzt sich der junge Mann. - Und: Ein 13-Jähriger klaut Tampons im Supermarkt. Peinlich berührt lässt er sich von seinem Vater in Sachen Sexualkunde unterrichten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1