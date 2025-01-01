Auf Streife
Folge 96: Diebstahl im Solarium
45 Min.Ab 12
In einem Solarium wird Geld gestohlen. Zudem stellt sich heraus, dass gleich zwei junge Frauen sich eine Sonnenbank teilen, um Geld zu sparen. Besteht ein Zusammenhang? - Bewusstlos wird die kleine Marie in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem sie Amphetamin-Pillen geschluckt hat. - Und: Eine 44-Jährige verbarrikadiert sich zu Hause, nachdem sie offensichtliche Einbruchspuren entdeckt hat. Doch von einem Einbrecher ist weit und breit nichts zu sehen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1