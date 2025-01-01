Auf Streife
Folge 23: Blinde Wut
45 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer rast mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Spielstraße und nietet dabei ein Verkehrsschild um. Um ein Haar hätte er auch noch eine Passantin überfahren. - Eine Boutique wir komplett verwüstet und von der Besitzerin fehlt jede Spur. Hat hier ein Überfall und eine anschließende Entführung stattgefunden? - Ein Tankwart verbarrikadiert sich in einer Tankstelle, nachdem er eine Kundin um das Wechselgeld betrogen hat.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1