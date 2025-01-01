Auf Streife
Folge 2: Naughty Natasha
45 Min.Ab 12
Ein Webcamgirl alarmiert die Polizei: Ihr Auto wurde demoliert und auf dem Fahrersitz liegt eine Drohbotschaft. Wer steckt dahinter? - Die Polizisten werden beauftragt, eine Zehnjährige zu Hause abzuholen, um sie zur Schule zu bringen. Als sie vor der Tür stehen, ist die Mutter fassungslos: Angeblich hat sie von dem Schuleschwänzen nichts gewusst. - Und: Bei einem Gebrauchtwagenhändler wird eine Mitarbeiterin überfallen und in einem Büro eingesperrt.
