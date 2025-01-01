Auf Streife
Folge 50: Der Hippie und das Kind
44 Min.Ab 12
Vor einem Supermarkt geht ein Mitarbeiter auf einen Gitarre spielenden Hippie los. Dabei zerschmettert der jähzornige Mitarbeiter das Musikinstrument. - Zwei Jugendliche randalieren lautstark vor einem Haus, wobei auch Spraydosen zum Einsatz kommen. Können die Beamten noch rechtzeitig eingreifen, bevor die Schmierfinken die Flucht ergreifen? - In einem Modegeschäft randaliert eine deutlich übergewichtige Frau, nachdem ein viel zu kleines Kleid bei der Anprobe gerissen ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1