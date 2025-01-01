Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Noahs Spezialmischung

SAT.1Staffel 6Folge 83
Noahs Spezialmischung

Noahs SpezialmischungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 83: Noahs Spezialmischung

44 Min.Ab 12

Ein kleines Mädchen wählt den Notruf: Sie hat beobachtet, wie ihr Bruder von zwei Typen gewaltsam in ein Industriegebäude gezerrt wurde! - Ein Mutter findet in einem Sandkasten mehrere Messer mit der Klinge nach oben verbuddelt. Wutentbrannt alarmiert sie die Polizei! - Ein Anruf wegen Ruhestörung lässt die Beamten ausrücken. Als sie am Einsatzort eintreffen, stoßen sie auf eine wild feiernde Karnevalstruppe, die unbeeindruckt von der Polizeipräsenz ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen