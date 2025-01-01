Auf Streife
Folge 83: Noahs Spezialmischung
44 Min.Ab 12
Ein kleines Mädchen wählt den Notruf: Sie hat beobachtet, wie ihr Bruder von zwei Typen gewaltsam in ein Industriegebäude gezerrt wurde! - Ein Mutter findet in einem Sandkasten mehrere Messer mit der Klinge nach oben verbuddelt. Wutentbrannt alarmiert sie die Polizei! - Ein Anruf wegen Ruhestörung lässt die Beamten ausrücken. Als sie am Einsatzort eintreffen, stoßen sie auf eine wild feiernde Karnevalstruppe, die unbeeindruckt von der Polizeipräsenz ist.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1