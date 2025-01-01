Auf Streife
Folge 86: Frauenpower
44 Min.Ab 12
Eine Reinigungskraft hat während ihrer Arbeit eine grausame Entdeckung gemacht: Eine Blutspur, die direkt in einen der Büroräume führt! - Eine Mutter ist außer sich vor Wut: Vor ihrem Haus hat ein Paar offenbar Sex im Auto! Und das, obwohl ihre minderjährige Tochter jeden Moment nach Hause kommen und das lautstarke Liebesspiel mitkriegen könnte. - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, weil einer der Männer angeblich absichtlich einen Gartenhäcksler auf den Nachbarn gerichtet hat.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
