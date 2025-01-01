Auf Streife
Folge 92: Von der Tarantel gestochen
Die Beamten werden aufgrund eines vermeintlichen Einbruchs gerufen. Als sie am Einsatzort eintreffen, werden sie selbst Zeugen bei einem Verkehrsunfall: Die Melderin wird vor ihren Augen von einem Wagen erfasst! - Ein Busfahrer alarmiert die Beamten: Ein Rentner dreht während einer Fahrt komplett durch und schwingt wutentbrannt den Krückstock!
