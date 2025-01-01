Auf Streife
Folge 41: Schweigegeld
44 Min.Ab 12
Zwei junge Frauen schieben eine verletzte Person auf einem Bürostuhl durch die Straße. Die Polizisten greifen sofort ein. - Bei ihrem eigenen Hausflohmarkt werden zwei kleine Geschwister dreist bestohlen. Die Ermittlungen der Beamten werfen jedoch einige Fragen auf. - Den Polizisten werden Knallfrösche zwischen die Füße geworfen, doch handelt es sich hierbei nicht um einen Jugendstreich, sondern um das verzweifelte Hilfeersuchen einer jungen Frau.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1