SAT.1Staffel 7Folge 67
42 Min.Ab 12

Schreie aus der Wohnung ihrer Tochter lassen eine 60-Jährige die Polizei alarmieren. As die Beamten eintreffen, scheint es nur um ein erotisches Abenteuer unter Freunden zu gehen. - Ein mutmaßlicher Racheakt eines 40-Jährigen droht in einem Flammeninferno zu enden. Wutentbrannt entleert er den Papiermüll in dem Altenheim-Zimmer eines 60-Jährigen und zückt dann ein Feuerzeug! - Vor einer Werbeagentur steht ein Käfig - und in ihm sitzt ein benommener Mann im Affenkostüm!

