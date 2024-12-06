Gruß aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 20: Gruß aus der Vergangenheit
44 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Die Beamten finden eine junge Frau in einem Kofferraum eingesperrt. Nachdem sie diese befreien konnten, erzählt sie ihnen von einer Jugendbande, die für diese Tat verantwortlich sein soll. - Eine junge Frau beschuldigt den neuen Freund ihrer WG-Mitbewohnerin, Geld aus der Gemeinschaftskasse gestohlen zu haben. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. - Die Polizisten werden zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio gerufen. Schnell ist ein Tatverdächtiger gefunden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1