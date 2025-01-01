Auf Streife
Folge 43: Verdacht im Treppenhaus
44 Min.Ab 12
Eine Frau bemerkt einen Einbruch in ihre Wohnung. Dabei wurden lediglich ihre alten Tagebücher gestohlen. Schnell fällt der Verdacht auf einen Ex-Geliebten. Zwei Kinder sammeln Altmetall auf einem Privatgelände und entdecken durch Zufall Diebesgut in großem Wert. Randale im Hotel und ein verschwundener Verlobter: Die Beamten finden eine an ein Bett gefesselte Frau in einem der Hotelzimmer, die offenbar etwas mit dem Verschwinden des Mannes zu tun hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1