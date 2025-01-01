Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mut & Herz

SAT.1Staffel 8Folge 46
Mut & Herz

Mut & HerzJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 46: Mut & Herz

44 Min.Ab 12

Eine Mutter und ihr geistig behinderter Sohn beobachten einen Raubüberfall. Der Täter konnte fliehen. Dann ist der Sohn plötzlich verschwunden! - Eine ältere Dame stürzt über einen Stolperdraht. Für ihre Tochter sieht es aus, als sei die Nachbarin für den Sturz verantwortlich - diese ist scharf auf die Wohnung der Frau. - Die Beamten entdecken eine Schwangere, die anscheinend unter Alkoholeinfluss steht. Doch nicht Alkohol, sondern Abtreibungspillen sind dafür verantwortlich!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen