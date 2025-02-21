Auf Streife
Folge 49: Die Cougar-Fahrschule
44 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Ein Familienstreit bricht aus, als der Vater erfährt, dass sein Sohn seine Fahrstunden geschwänzt hat. Welche Gründe dahinterstecken, werden die Eltern des Jungen noch sprachlos machen. Ein Streit um ein besetztes Klo in einem Café eskaliert. Grund dafür soll der Kaffee sein, der den Gästen Magenprobleme bereitet. Zurück von einer Shoppingtour entdecken Mutter und Tochter, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Der Dieb hat jedoch lediglich ein Bild der Tochter mitgenommen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
