Auf Streife
Folge 57: Grand Theft Otto
44 Min.Ab 12
An einer Tankstelle entführt ein junger Mann ein Auto und die darinsitzende Frau. Diese erzählt den Beamten, dass ihr Mann soeben bezahlen wollte, doch nun verschwunden ist. Ein kleines Mädchen muss aufgrund einer allergischen Reaktion in ein Krankenhaus, denn ihr Geburtstagskuchen enthielt Nüsse. Die aufgebrachte Mutter macht die Konditorin dafür verantwortlich.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
