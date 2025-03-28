Auf Streife
Folge 62: Bumm Bumm Berthold
44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Ein Teenager wird beschuldigt mit illegalen Feuerwerkskörpern zu spielen. Die Mutter des Jungen dementiert jedoch diese Aussage, da er Angst vor Feuerwerkskörpern hat. In einem Altenheim wird der Hausmeister übel zugerichtet von einer Besucherin aufgefunden. Zudem ist ihre Mutter, die in dem Heim lebt, spurlos verschwunden. Vergiftete Babygläschen in einem Supermarkt sollen als Racheakt dienen. Eile ist geboten, denn die Verkäuferin hat bereits einige Gläschen verkauft.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1