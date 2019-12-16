Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Gin ne va plus

SAT.1Staffel 8Folge 69vom 16.12.2019
Gin ne va plus

Auf Streife

Folge 69: Gin ne va plus

44 Min.Folge vom 16.12.2019Ab 12

Ein betrunkener Gast einer Bar führt Ausweis und Schlüssel eines vermissten Mannes bei sich. Hinzu kommt, dass in der Boutique der Ehefrau randaliert wurde. Gibt es einen Zusammenhang? Die Kopfhörer einer Frau fangen in der Sporttasche Feuer! Hat die Verkäuferin in dem Elektroladen etwa Billigware für viel Geld verkauft?

