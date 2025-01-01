Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nebel des Klauens

SAT.1Staffel 8Folge 80
Nebel des Klauens

Nebel des KlauensJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 80: Nebel des Klauens

44 Min.Ab 12

Ein Ehepaar wird auf einem Rastplatz betäubt und ihr Kurierwagen ausgeraubt. Doch sie haben eine Ortungs-App, mit der sie den Tätern auf die Schliche kommen. Aus lauter Verzweiflung ruft eine junge Frau die Polizei, da sie einen Stalker in ihrer Wohnung vermutet. Eine Arzthelferin wird beschuldigt für eine wilde Partynacht Valium aus dem Medikamentenschrank gestohlen zu haben. Doch dann wendet sich das Blatt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen