Auf Streife
Folge 80: Nebel des Klauens
44 Min.Ab 12
Ein Ehepaar wird auf einem Rastplatz betäubt und ihr Kurierwagen ausgeraubt. Doch sie haben eine Ortungs-App, mit der sie den Tätern auf die Schliche kommen. Aus lauter Verzweiflung ruft eine junge Frau die Polizei, da sie einen Stalker in ihrer Wohnung vermutet. Eine Arzthelferin wird beschuldigt für eine wilde Partynacht Valium aus dem Medikamentenschrank gestohlen zu haben. Doch dann wendet sich das Blatt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1