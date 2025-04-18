Auf Streife
Folge 83: Little Drama Boy
44 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Nach einem Überfall in einem Fahrradladen beschuldigt der Sohn der Inhaberin deren neuen Freund. Angeblich habe der es nur auf ihr Geld abgesehen. Eine junge Frau ist sich sicher: Ihre Arbeitskollegin ist für ihren schlimmen Haarausfall verantwortlich, um ihr eins auszuwischen. Während des Gassigehens wird eine Frau mit Dreck und Kot beworfen. Schnell ist der erste Verdächtige gefunden, doch eine einzelne Socke beweist seine Unschuld.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
