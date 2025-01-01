Auf Streife
Folge 45: Der Rheinbachfall
45 Min.Ab 12
Eine Streetworkerin entdeckt ein Obdachlosenlager und die Jacke ihres Bruders. Kurz darauf stürzt er von der Brücke! - Gemeinsam mit der Ex-Freundin organisiert ein Künstler eine Ausstellung für den guten Zweck. Derweil verschwindet eine Aktzeichnung von ihr. - Ein Mann wir bewusstlos vor seinem Haus gefunden. Zur gleichen Zeit wird ein Paar angegriffen. - Der Freund einer 29-Jährigen kehrt nach einer Party nicht heim. Stattdessen bekommt die Freundin ein seltsames Handyfoto.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
