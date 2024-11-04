Sie hustete und prusteteJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 48: Sie hustete und prustete
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Eine 17-jährige Schülerin erleidet einen starken Asthmaanfall: Die Polizisten finden ein Tütchen mit verdächtigem Inhalt. - Bei der Personenkontrolle dreier junger Männer entdecken die Beamten ein gestohlenes Fahrzeug samt fremdem Baby auf dem Rücksitz. - Eine Frau setzt ihren Freund aus unerklärlichen Gründen vor die Tür. Was hat sie zu verheimlichen? - Schiefgelaufene Geburtstagsüberraschung: Eine verletzte Prostituierte wird nach dem Rausschmiss von einem Freier belästigt.
