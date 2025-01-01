Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Freiheit den Fellnasen!

SAT.1Staffel 9Folge 5
Freiheit den Fellnasen!

Freiheit den Fellnasen!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 5: Freiheit den Fellnasen!

45 Min.Ab 12

Als eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung vermutet, alarmiert sie die Polizei. Diese entdecken dort allerdings einen fremden Hund, der vermisst wird. - Ein 13-Jähriger wird von einer Angestellten beim Stehlen erwischt. Daraufhin flüchtet er ... - Ärger an der Waschanlage: Ein Mitarbeiter und der Chef persönlich liefern sich einen waschechten Streit. - Ein Pärchen streitet so laut, dass die Polizei eingreifen muss. Als die Beamten eintreffen, staunen sie nicht schlecht.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen