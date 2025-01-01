Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 9Folge 58
44 Min.Ab 12

Familiendrama mit Folgen: Die Beamten überführen eine Mutter, die Lebensmittel für ihre Kinder stiehlt. - Handgemenge in der Waschanlage: Die Beamten greifen ein und machen eine erschreckende Entdeckung! - Schock: Als eine Frau sich zu einem Bewerbungsgespräch aufmacht, entdeckt sie ein Messer in ihrem Autoreifen! - Ein Mann wird mit seiner größten Phobie konfrontiert: Ein Clown steht nachts an seinem Bett!

