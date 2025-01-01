Auf Streife
Folge 61: Am Hacken
44 Min.Ab 12
Der fünfjährige Neffe eines Anglers wartet im Auto auf seinen Onkel und wird ungewollt Opfer eines Verbrechergespanns. - Hilferuf per SMS: Eine Frau ist in großer Sorge um ihren Bruder, der in einem Haus gegen seinen Willen festgehalten wird! - Eine falsche Ordnungsamtmitarbeiterin treibt im Park ihr Unwesen und kassiert ordentlich ab. - Drama um eine Bank: Wer hat das geliebte Andenken an die verstorbene Frau eines älteren Herren manipuliert?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1