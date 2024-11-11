Auf Streife
Folge 63: Cést bon
44 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Party-Panne: Als der Veranstalter einer Pool-Party eine Frau mit seinem Roller erfasst, muss er sich nicht nur für Trunkenheit am Steuer verantworten. - Einem Lieferanten wird vor einem Laden eine Lieferung Wasser geklaut. Der Verdacht fällt auf einen Obdachlosen, der seine Unschuld beteuert. - Der Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus bringt die Beamten auf eine beunruhigende Spur. - Schock-Fund: Ein Bauarbeiter findet eine alte Pistole im Dixi-Klo der Baustelle.
