Auf Streife
Folge 65: Clean Bandit
45 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Medikamenten-Diebstahl in der Tierarztpraxis: Steckt die Helferin mit dem Täter unter einer Decke? - Das ernst gemeinte Duell zweier Ritterspielfans um eine Frau gerät aus den Fugen, als der Ex-Freund der holden Maid auftaucht. - Abgekartetes Spiel: Eine Angestellte wird von einem Kollegen beschuldigt, Firmengeheimnisse auszuplaudern. Dann wird er übergriffig. - Aufruhr an der Autobahnauffahrt: Die Beamten überführen mehr als nur einen Dieb.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1