Auf Streife
Folge 70: Bett-Män
45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Wahrgewordener Albtraum: In der Nacht werden zwei junge Krankenschwestern in ihrer WG von einem maskierten Mann überrascht ... Der Pfleger eines Rollstuhlfahrers ist eingesperrt, der Rolli-Fahrer selbst verschwunden. Die Spur führt zu einem Skatepark. Eine Familie fordert energisch ihre gelieferten Pizzen von einem dubiosen Lieferanten, der sich in Widersprüchen verliert. Tumult auf Parkplatz: Bei einem Streit zwischen einem Paar und einer Frau nutzen zwei Diebe ihre Chance.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1