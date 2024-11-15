Auf Streife
Folge 71: Nicht sein Tag
44 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Eine Frau sucht ihren Vater, nachdem dieser eine schwangere Frau anbrüllte. Die Ermittlungen führen zu einem Bordell! - Auf dem Weg zur Hochzeit bleibt der Kleinbus samt Hochzeitsgesellschaft liegen. Jemand hat die Reifen zerstochen! - Eine Frau wird von einem Mann belästigt, den sie über das Internet kennengelernt hat. Die Überraschung: Sie stehen sich näher als gedacht! - Ein Junge wird auf einer Halloween-Party angefahren - der Täter mischt sich unter die Partymeute!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1