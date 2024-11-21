Auf Streife
Folge 76: Titty-Doctor Twister
44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Silikon-Skandal: Nach einem Überfall auf eine Schönheitspraxis führen alle Spuren zu einer Travestie-Bar! Verflixtes Schloss! Ein vermeintlicher Fahrraddiebstahl entpuppt sich als abgekartetes Spiel. Beim ersten Aufeinandertreffen mit ihrem Schwiegervater wird die Frau von diesem ausgeknockt! Krumme Geschäfte: Auf der Suche nach dem plötzlich verschwundenen Kellner machen die Beamten eine beunruhigende Entdeckung.
