Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Der gepanzerte Präsident

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 27.12.2025
Joyn Plus
Der gepanzerte Präsident

Der gepanzerte PräsidentJetzt ohne Werbung streamen

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Folge 3: Der gepanzerte Präsident

42 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Eine Gruppe von Wissenschaftlern entwickelt im Geheimlabor Techniken, um US-Präsidenten vor möglichen Attentaten zu schützen. Mike Baker nimmt das "Project Star" genauer unter die Lupe.

Alle Staffeln im Überblick

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Kabel Eins Doku
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Alle 1 Staffeln und Folgen