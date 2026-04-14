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Aussie Shore

MTVStaffel 1Folge 2vom 14.04.2026
"Ich bin wieder daaa!"

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Aussie Shore

Folge 2: "Ich bin wieder daaa!"

46 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 18

An Tag zwei bricht im Aussie Shore-Haus Chaos aus, als Jaeda, Cooper, und Lexie anreisen. Eine Dreiecksbeziehung zeichnet sich ab, ein Familienmitglied geht und eine wütende Geordie Shore-Legende sorgt für ein unsanftes Erwachen.

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