Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kleine Nuggets, große Enttäuschung

Kabel Eins Doku Staffel 7 Folge 17 vom 22.10.2025
Kleine Nuggets, große Enttäuschung

Kleine Nuggets, große EnttäuschungJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 17: Kleine Nuggets, große Enttäuschung

45 Min. Folge vom 22.10.2025 Ab 12

Marcus, Linden und Dale sind mit Hochdruck auf der Suche nach neuem Gelände für Grabungen, bevor der heiße Sommer sämtliche Aktivitäten einschränkt. Shane und Russell dürfen sich hingegen über den größten Gewinn ihrer Karriere freuen.

