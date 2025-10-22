Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Babys, Blitze, Bombenstimmung

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 18vom 22.10.2025
Folge 18: Babys, Blitze, Bombenstimmung

45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Strömender Regen in Victoria lässt die Poseidon Crew alt aussehen, während sich Jacqui und Andrew über die tropische Hitze in Queensland beschweren. Die Goldtimers sind zuversichtlich - die Verhandlungen laufen zu ihren Gunsten.

