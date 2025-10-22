Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 4: Alles auf eine Karte
45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Jacqui und Andrew stecken in der Wildnis rund um den Palmer River fest. Tropische Temperaturen und allerhand Insekten machen ihnen dort das Leben schwer. Shane und Russell lassen nach einer erfolgreichen Grabung die Knorken knallen.
