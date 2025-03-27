Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australia's Most Dangerous Prisoners

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 27.03.2025
Folge 6: Die schwarze Witwe

42 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 16

In den Gefängnissen Australiens sitzen Männer und Frauen, die unvorstellbare Straftaten begangen haben. Im Mittelpunkt stehen der Serienmörder Paul Denyer, der berüchtigte "Knastkönig" Matthew Johnson und Michelle Burgess, die auf perfide Weise als "Schwarze Witwe" tödliche Netze spann.

