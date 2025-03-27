Australia's Most Dangerous Prisoners
Folge 6: Die schwarze Witwe
42 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 16
In den Gefängnissen Australiens sitzen Männer und Frauen, die unvorstellbare Straftaten begangen haben. Im Mittelpunkt stehen der Serienmörder Paul Denyer, der berüchtigte "Knastkönig" Matthew Johnson und Michelle Burgess, die auf perfide Weise als "Schwarze Witwe" tödliche Netze spann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australia's Most Dangerous Prisoners
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd