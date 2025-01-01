Vor TV
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
1 StaffelAb 12
Dr. Chris Brown ist Tierarzt am berühmten Bondi Beach in Australien. Die Praxis des leidenschaftlichen Surfers befindet sich nur unweit vom schönsten Strand der Welt. In dieser spektakulären Umgebung behandeln er und Dr. Lisa Chimes nicht nur Katzen und Hunde - zu den Patienten zählen exotische Papageien, in Not geratene Delfine, giftige Schlangen und alles, was Down Under kreucht und fleucht ...
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd